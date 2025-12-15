Πάτρα: Προχωρά τo project για τη δημιουργία νέας μαρίνας

Μετά από πολλούς μήνες αναδιοργάνωσης και εν γένει αναστοχασμού λόγω των συγχωνεύσεων που έγιναν με ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, φαίνεται ότι το Yπερταμείο ξαναπαίρνει εμπρός.

Πρόσφατα μάλιστα ξεκίνησε ο διαγωνισμός αναβάθμισης της μαρίνας στην Πάτρα, ένα έργο ύψους 10 εκατ. ευρώ (12,4 εκατ. ευρώ με το ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και στόχο έχει να ζωντανέψει τα άδεια τσιμέντα που απλώνονται στο λιμάνι της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Οι ενδιαφερόμενοι για το έργο της διαμόρφωσης της μαρίνας, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές μέχρι 21 Ιανουαρίου 2026.

Προφανώς στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης της από ιδιώτες.