Προσπαθήσαμε να φορτίσουμε το κινητό μας στους φορτιστές του σχεδίου Open Mall, αλλά δεν... - ΦΩΤΟ

Προσπαθήσαμε να φορτίσουμε το κινητό μας...
Πομώνης Γιάννης
Σκουριασμένες οι υποδοχές των θυρών usb στους αυτόνομους σταθμούς φόρτισης

Όταν τοποθετήθηκαν οι αυτόνομοι φορτιστές -κυρίως για κινητά τηλέφωνα- σε κεντρικές πλατείες και στην Πάτρα, το εγχείρημα έμοιαζε ιδανικό για χρήση από περαστικούς, στο πλαίσιο του ανοιχτού κέντρου εμπορίου (Open Mall).

Προσπαθήσαμε να φορτίσουμε ασύρματα το κινητό μας τηλέφωνο στην κεντρική βάση του αυτόνομου με φοτοβολταϊκή ενέργεια φορτιστή στην πλατεία Αγίας Σοφίας αλλά... δεν είδαμε καμία ένδειξη στην οθόνη του κινητού μας. Οι θύρες usb εξάλλου ήταν σκουριασμένες και κανείς αν τις χρησιμοποιήσει μπορεί να φθείρει το καλώδιό του χωρίς καν να λάβει ενέργεια.

Το σενάριο οι μπαταρίες του φορτιστή να ήταν άδειες είναι μάλλον απίθανο καθώς η ηλιοφάνεια τόσο χθες όσο και το πρωί της Δευτέρας θα είχαν δώσει ικανή ενέργεια στο σύστημα για να δώσει ελάχιστα watt και ένα σημάδι... ζωής!

Από την πίσω πλευρά του αυτόνομου φορτιστή ωστόσο, κάποιοι βρήκαν μια... διαφορετική χρήση, κάνοντάς τον χώρο για δημοσίευση ενοικιαστηρίων.

Παράλληλα οι πληροφοριακές πινακίδες του δήμου Πατρέων -που βρίσκονται επί της πλατείας Αγίας Σοφίας- είναι μάλλον εκτός λειτουργίας. Η μια έχει "πετάξει κυριολεκτικά μπλε οθόνη" που παραπέμπει σε αδυναμία σύνδεσης και η άλλη που ενημερώνει για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, δεν είχε καμία ένδειξη. 

Ειδήσεις