Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές για Χριστούγεννα και Πάσχα από το 2026

Με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε χθες (9/12) από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ να καταβάλλονται νωρίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα, αλλά καλύπτουν τα ψώνια των γιορτών, τους λογαριασμούς και τα βασικά έξοδα του σπιτιού». Πρόσθεσε ότι η νέα ρύθμιση εξασφαλίζει έγκαιρη στήριξη στους πιο ευάλωτους με οργανωμένο και δίκαιο τρόπο.

Ποιες παροχές επηρεάζονται

Η δυνατότητα αφορά όλες τις παροχές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, μεταξύ άλλων:

Επίδομα στέγασης/ενοικίου

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

Επίδομα γέννησης

Επίδομα παιδιού

Οικογενειακά επιδόματα

Άλλες τακτικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΑ

Εφαρμογή από φέτος και μόνιμα από το 2026

Η ρύθμιση ισχύει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέποντας η καταβολή των επιδομάτων να γίνεται έως και δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Από το 2026 και εφεξής, αυτή η δυνατότητα θα εφαρμοστεί μόνιμα για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, εξασφαλίζοντας στους δικαιούχους εγκαίρως πρόσβαση στα χρήματά τους.