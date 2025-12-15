Πάτρα: Στο Δήμο οι αιτήσεις για τους μποναμάδες

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, o Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής, στην τετραήμερη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη «ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ», που θα διεξαχθεί στις 28, 29, 30 και 31 Δεκεμβρίου, να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Παλαιού Αρσακείου (Μαιζώνος 19) και να καταθέσουν αίτηση, κατά το χρονικό διάστημα από 17 Δεκεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών της εμποροπανήγυρης ορίζονται ως εξής:

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ “ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ”, στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

*ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

επί του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων έως την Ρήγα Φεραίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

70

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη είναι:

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΝΑΜΑΔΩΝ

(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Χριστουγεννιάτικα είδη και είδη στολισμού, βιομηχανικά είδη δώρων, παιδικά παιχνίδια, μπαλόνια, ψεύτικα κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, ξηροί καρποί, κάστανα (κάτοχοι αδειών φορητών εγκαταστάσεων έψησης), γλυκίσματα.

Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.).

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας.

Σε ποσοστό 10% σε πωλητές λαϊκών αγορών.

Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

Σε ποσοστό 5% στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) Μαιζώνος 19, Ισόγειο ( Παλαιό Αρσάκειο) ή να αποστείλει ηλεκτρονικά στην δ/νση [email protected] :

Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία και το site του Δήμου.

Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης.

Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση γλυκισμάτων.

Δημοτική Ενημερότητα

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής

Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής



Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος των προς πώληση εμπορευμάτων καθώς επίσης και τα μέτρα του πάγκου.

Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης.

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας όπως ορίζεται.

Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Προδιαγραφές θέσεων

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων – προϊόντων, θα γίνονται σε πάγκους κατάλληλα διαμορφωμένους, διαστάσεων 2 έως 4 μέτρων (μήκος) χ έως 2 μέτρων (πλάτος), σε θέσεις του συγκεκριμένου πεζοδρόμου.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων μια ημέρα πριν την έναρξη δηλαδή στις 27/12 και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, μία ημέρα μετά το πέρας της εκδήλωσης, υπό την επίβλεψη του Δήμου.

Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί, αλλά εν τω μεταξύ έχουν κατασκευαστεί από τους συμμετέχοντες εμπόρους πάγκοι εργασίας κ.λπ., καθώς κι έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και κάποιος ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Οι εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πωλητή. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Οποιαδήποτε εργασία κριθεί αναγκαία να γίνει επί πλέον, για την καλύτερη λειτουργία της, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων με το Δήμο.

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου Χώρου

Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια/θέση έχει ως εξής:

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ “ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ”

80 για πάγκο μέχρι 2μ. μήκος

160 για πάγκο μέχρι 4μ. μήκος

*Σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο site του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr ή σε φυσική μορφή από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) (Μαιζώνος 19, Ισόγειο - Παλαιό Αρσάκειο).