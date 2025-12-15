Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρότες: Το μεσημέρι η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους

Αγρότες: Το μεσημέρι η απάντηση της κυβέ...

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Στα αιτήματα των αγροτών θα απαντήσει επισήμως εκ μέρους της κυβέρνησης, στις 3 σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο κ.Τσιάρας θα κάνει αποδεκτά ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών. “Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά και χωρίς λογική παροχών” είπε και πρόσθεσε: “Υπάρχουν αιτήματα μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ.” 

Ειδήσεις Τώρα

Εντοπίστηκε ελληνικό πλοίο με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Ατλαντικό

Καιρός:«Ωμέγα εμποδιστής» μέχρι την Παρασκευή - Τι ακολουθεί τα Χριστούγεννα

Απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με μετρό και λεωφορεία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρότες Κώστας Τσιάρας

Ειδήσεις