Αγρότες: Το μεσημέρι η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους

Στα αιτήματα των αγροτών θα απαντήσει επισήμως εκ μέρους της κυβέρνησης, στις 3 σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο κ.Τσιάρας θα κάνει αποδεκτά ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών. “Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά και χωρίς λογική παροχών” είπε και πρόσθεσε: “Υπάρχουν αιτήματα μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ.”