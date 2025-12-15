H Μαρία Συρεγγέλα καταθέτει αγωγή σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε θα καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα με αφορμή δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σχετικά με δήθεν σχέσεις της γαλάζιας βουλευτή και της κας Σεμερτζίδου που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Μ. Συρεγγέλα στο ραδιόφωνο του Alpha 989, η Ζ. Κωνσταντοπούλου "έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή (...) και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κΣεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία που είναι η κα Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες. Θα υποβάλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς" είπε η κυρία Συρεγγέλα.

Υπενθυμίζεται ότι Ζ. Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια εξέτασης του συντρόφου της Καλλιοπης Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΠΕ έδειξε φωτογραφία στην οποία φέρονται να απεικονίζονται η κα Συρεγγέλα και η κα Σεμερτζίδου.

Επιπλέον, κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως "Φραπέ" στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα καταγράφηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλουκαι της προεδρεύουσας της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την Συρεγγέλα ότι αφήνει τον "Φραπέ" να να απειλεί και όταν η κα Συρεγγέλα δήλωσε ότι "τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας", η κα

Κωνσταντοπούλου απάντησε προς την πρόεδρο της Επιτροπής: "σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν κα Συρεγγέλα".

Αναλυτικά η τότε δήλωση της κας Συρεγγέλα:

"Σήμερα έγινε επίθεση στο πρόσωπό μου, ως προεδρεύουσας της εξεταστικής επιτροπής, από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κα Κωνσταντοπούλου, η οποία ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας. Πριν από λίγες ώρες ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας, κα Σεμερτζίδου, υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει.

Είτε ως Υφυπουργός είτε ως βουλευτής είτε ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από μια λαϊκή παράταξη, συναντώ κόσμο και στον δρόμο και στο γραφείο μου και δεν εμφανίζομαι με ολογράμματα και AI στους ψηφοφόρους.

Ζήτησα από την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία έφτιαξε μια ιστορία και με αποκάλεσε διαπλεκόμενη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Διότι καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια.

Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου".