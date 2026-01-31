Πολυφωνική Πάτρας: Με επιτυχία η παράσταση «Η μικρή μας Σμύρνη»

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία το παρελθόν Σάββατο, στο ασφυκτικά γεμάτο Θεατράκι του «Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών και Περιχώρων», (αποδείχτηκε πολύ μικρός ο χώρος, αφού δεκάδες συμπολίτες δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν) το έργο που ανέβασε το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», «Η μικρή μας Σμύρνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Μια ιστορία, που συγκίνησε το κοινό και έφερε στη σκέψη όλων, τις αλησμόνητες πατρίδες, αναδεικνύοντας το τόσο επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς σε όλο τον κόσμο.

Μια συγκλονιστική παράσταση, με ερμηνείες καθηλωτικές όπου η συγκίνηση και ο πόνος άγγιξε και τον τελευταίο θεατή, ενώ τα τραγούδια και οι μελωδίες των οργάνων, ζωντάνεψαν τον πόνο του ξεριζωμού και τη μνήμη μιας χαμένης αλλά αξέχαστης πατρίδας. Στο πλαίσιο της παράστασης, η ιστορικός Γιώτα Καΐκα Μαντανίκα, αναφέρθηκε στην εγκατάσταση των προσφύγων και τη δημιουργία των αστικών και αγροτικών συνοικισμών, αλλά και στον τρόπο, που η πολιτεία τους αντιμετώπισε.

Συντελεστές:

Σενάριο: Μαίρη Νικολάου

Διασκευή –Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη -Γεωργιτσοπούλου

Ορχήστρα:

Κωστής Παναγόπουλος/Σωτήρης Πεννιάς: ΚΙΘΑΡΑ/ΤΡΑΓΟΥΔΙ,

Βασιλική Σιατερλή: ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Θεόδωρος Μπαντούνας: ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Επί σκηνής:

Μαλβίνα (Νέα): Αγγελική Νάκου, Μαλβίνα (Γιαγιά): Ολυμπία Τασακοπούλου, Νικόλας: Κωνσταντίνος Γούδας, Αφηγήτρια/ Γυναίκα: Κρίστη Δούβρη, Αφηγήτρια/Γκεβή (Κόρη): Χριστίνα Στίγγα, Μαριώ (Κόρη): Αγγελική Παναγιωτακοπούλου

Στρατούλα (Μεγάλη): Μαρία Ψειμάδα, Στρατούλα (Μικρή): Ζωή Τσερεμέγκλη, Γαρουφαλιά (Εγγονή): Μάρα Γιούλη, Μαλβίνα (Εγγονή): Μαριάννα Γεωργοπούλου, Γιαννάκης (Πατέρας): Κώστας Οικονομόπουλος, Φωτεινή (Μητέρα): Αγγελική Λινάρδου, Άντρας: Ανδρέας Κατσαρός, Βαγγελιώ: Εβελίνα Λίτσα

Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη

Συμμετείχε το τμήμα χορού Καππαδοκίας του «Παμμικρασιατικού Συνδέσμου» (χοροδιδασκαλία: Μαίρη Νικολάου)