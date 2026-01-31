Εξαφάνιση Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο- Το αναπάντητο αίτημα της ΕΛΑΣ στην αεροπορική

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε πως η έφηβη «ζήτησε ένα εισιτήριο για να πάει την ίδια μέρα. Απόγευμα γύρω στις 17:00 έφευγε το αεροπλάνο» ενώ «πλήρωσε με μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι, μόλις η 16χρονη έφτασε στην Αθήνα, επισκέφθηκε πρακτορείο όπου αγόρασε εισιτήριο για πτήση προς Φρανκφούρτη, με αναχώρηση το ίδιο απόγευμα. Ακολούθως, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τον οδηγό του ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται να κληθεί να καταθέσει.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία η ανήλικη είχε μεταβεί σε ταξιδιωτικό πρακτορείο και είχε προμηθευτεί εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία που εξέδωσε το εισιτήριο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στο αίτημα της ΕΛΑΣ.

Δεν απάντησε η αεροπορική

«Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών είχε πραγματοποιηθεί τρεις φορές αλληλογραφία με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν πολίτες για ταξίδι στη Γερμανία. Παρόλο που η αεροπορική που χρησιμοποιήθηκε από την ανήλικη δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις γερμανικές σε περίπτωση που βρεθεί το παιδί στη Γερμανία να επικοινωνήσουν μαζί μας», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είχε ήδη προσγειωθεί»

Νωρίτερα, η κυρία Δημογλίδου είπε πως «όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πάντωςμιλώντας στο ertnews ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό. Όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές (12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Όπως τόνισε η Κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας, ότι έχει βρεθεί συγγενής της, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία από τις γερμανικές Αρχές. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».

«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα της Λόρας είχε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα και είχε ζητήσει από την κόρη της να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά: «Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή».

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά», συμπλήρωσε και έστειλε μήνυμα στην κόρη της: «Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».