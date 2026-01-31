Συνεδρίασε το ΠΕΣΟΠΠ: Σε επιφυλακή η Π.Ε. Αχαΐας λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Για το λόγο αυτό, σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη, , σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Και συνεχίζει:

"Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας είναι σε επιφυλακή, καθώς και τα συνεργεία πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλούμε τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας.

Στην έκτακτη συνεδρίαση συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων Διονύσης Πλέσσας, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, πύραρχος Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. και της Π.Ε. Αχαΐας.

Τέλος, η Π.Ε. Αχαΐας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.