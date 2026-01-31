Ιερά Οδός: Βίντεο με τον 29χρονο να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου

Ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, μπήκε στις γραμμές του τρένου και κινήθηκε πάνω σε αυτές για 300 μέτρα
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνέλαβαν σήμερα το πρωί (31-1-2026) στη συμβολή της λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, έναν 29χρονο αλλοδαπό για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, μπήκε στις γραμμές του τρένου και κινήθηκε πάνω σε αυτές για 300 μέτρα με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επιπρόσθετα, μετά από αλκοτέστ που έγινε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
