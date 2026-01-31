ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αστυνομική ενίσχυση στην Αχαΐα με 26 νέους Αστυνομικούς

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ αναφέρει:

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας ενισχύεται με 26 νέους Αστυνομικούς, που αναλαμβάνουν καθήκοντα για την ενδυνάμωση της καθημερινής αστυνόμευσης και τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών σε όλο τον Νομό.

Η απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ουσιαστική στήριξη των Σωμάτων Ασφαλείας και αναβάθμιση της προστασίας σε όλη τη χώρα.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας δήλωσε:

«Η τοποθέτηση αυτών των 26 νέων Αστυνομικών δείχνει έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση στηρίζει την περιφέρεια και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.»

26 νέοι Αστυνομικοί στην Αχαΐα σημαίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια και καθημερινή προστασία για όλους τους πολίτες του Νομού.