ΠΑΣΟΚ: Στην θέση του Συντονιστή της ΝΟΕΣ Αχαΐας ο Νίκος Μοιράλης

Ο Νίκος Μοιράλης ευχαριστεί τα όργανα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν με την τοποθέτησή του ως Συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας.

Σε σχετική του ανακοίνωση, αναφέρει: "Ευχαριστώ θερμά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για την ανανέωση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο μου και την τοποθέτηση μου στη θέση του Συντονιστή της (ΝΟΕΣ) Αχαΐας.

Μετά από 3,5 χρόνια στην θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασοκ Αχαΐας η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη μιας και τοποθετούμαι σε διορισμένο κι όχι εκλεγμένο όργανο.

Μέχρι το Συνέδριο μας στα τέλη Μαρτίου και μέχρι τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές των οργάνων μας σε Νομαρχιακό Επίπεδο δεσμεύομαι να συνεχίζω να εργάζομαι με τον ίδιο ζήλο για την παράταξη μας!

Καλή μας δουλειά, οργανωτική, πολιτική, κοινωνική και προπάντων αξιακή για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή!"