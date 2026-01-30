ΠΑΣΟΚ: Στην θέση του Συντονιστή της ΝΟΕΣ Αχαΐας ο Νίκος Μοιράλης

Το ευχαριστήριο μήνυμά του
Ο Νίκος Μοιράλης ευχαριστεί τα όργανα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν με την τοποθέτησή του ως Συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας.
Σε σχετική του ανακοίνωση, αναφέρει: "Ευχαριστώ θερμά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για την ανανέωση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο μου και την τοποθέτηση μου στη θέση του Συντονιστή της (ΝΟΕΣ) Αχαΐας.
Μετά από 3,5 χρόνια στην θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασοκ Αχαΐας η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη μιας και τοποθετούμαι σε διορισμένο κι όχι εκλεγμένο όργανο.
Μέχρι το Συνέδριο μας στα τέλη Μαρτίου και μέχρι τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές των οργάνων μας σε Νομαρχιακό Επίπεδο δεσμεύομαι να συνεχίζω να εργάζομαι με τον ίδιο ζήλο για την παράταξη μας!
Καλή μας δουλειά, οργανωτική, πολιτική, κοινωνική και προπάντων αξιακή για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή!"
Ωλένη Ηλείας: 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει στην περιοχή- Τι δηλώνει ο πρόεδρος της κοινότητας
Ρόδος: Στα χέρια του 39χρονου επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ
Η διαδρομή που «πρόδωσε» τη Λόρα- Έφυγε για τη Γερμανία πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της- Βίντεο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει το εισιτήριο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr