Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο «100» - Οι πολίτες καλούσαν το 112

ΝΕΟΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πρόβλημα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη γραμμή της Άμεσης Δράσης, το γνωστό «100». Η βλάβη αποκαταστάθηκε περίπου είκοσι λεπτά αργότερα.

Όσοι πολίτες επιχειρούν να καλέσουν την άμεση δράση στο γνωστό τηλέφωνο της αστυνομίας «100» το απόγυεμα της Παρασκευής 30.01.2026, δεν μπορεί.

Η γραμμή σε όποιον καλεί ενημερώνει ότι η σύνδεση δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ, αναφέρει: Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικής βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής (100), για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες πρέπει να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.