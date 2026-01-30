Ουκρανία: «Ναι» Πούτιν στην άτυπη εκεχειρία ψύχους

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε μια άτυπη «εκεχειρία ψύχους» στην Ουκρανία, με ισχύ έως την Κυριακή, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να ανασταλούν οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, εν μέσω ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Όπως δήλωσε ο Πεσκόφ, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε απευθείας από τον Πούτιν να αποφευχθούν επιθέσεις στο Κίεβο για περίπου μία εβδομάδα, ώστε να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για διαπραγματεύσεις. Στο ερώτημα αν ο Ρώσος πρόεδρος αποδέχθηκε το αίτημα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια πληροφορία είχε μεταφέρει νωρίτερα και ο ίδιος ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Εκεί ανέφερε πως ζήτησε από τον Πούτιν να αποφευχθούν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση της Ουκρανίας, σε μια περίοδο όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν τους -30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Πάντως η ακριβής χρονική διάρκεια της άτυπης εκεχειρίας παραμένει ασαφής. Ο Τραμπ έκανε λόγο για παύση μιας εβδομάδας, ενώ το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ισχύσει έως την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για ενεργειακούς στόχους μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε ωστόσο πως η Ουκρανία θα σεβαστεί μια εκεχειρία, εφόσον η Ρωσία πράγματι σταματήσει τις επιθέσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν σημειώθηκαν ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επισήμανε όμως ότι οι ρωσικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές συνεχίστηκαν, ενώ έγινε και χρήση βαλλιστικού πυραύλου εναντίον αποθηκών αμερικανικής εταιρείας στην περιοχή του Χαρκόβου.