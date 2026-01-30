Αλεπού πιάστηκε στα «πράσα» να εισβάλει στο Μέγαρο Μαξίμου- ΒΙΝΤΕΟ

Έναν ασυνήθιστο «επισκέπτη» κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του Μεγάρου Μαξίμου τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/01), όταν μια αλεπού, πιάστηκε στα «πράσα» να περιφέρεται στον προαύλιο χώρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, το άγριο ζώο είχε εντοπιστεί νωρίτερα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως αναζήτησε καταφύγιο στον Εθνικό Κήπο.

Η παρουσία αλεπούδων στο κέντρο της Αθήνας τείνει πλέον να γίνει καθημερινότητα.

Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στην ολοένα αυξανόμενη αστικοποίηση, αλλά και στην τάση των πολιτών να προσφέρουν τροφή σε άγρια ζώα, γεγονός που τα απομακρύνει από το φυσικό τους περιβάλλον στο δάσος και τα οδηγεί στον αστικό ιστό.