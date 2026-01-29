Ζελένσκι: Η πρώτη αντίδραση για την κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας- Το μήνυμα που στέλνει στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε απόψε πως αναμένει από τη ρωσική πλευρά την τήρηση της συμφωνίας για την παύση των πληγμάτων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η συγκεκριμένη δέσμευση, που έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, επετεύχθη λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που εξέδωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. «Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Μια σημαντική δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την πιθανότητα παροχής ασφάλειας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια αυτής της ακραίας χειμερινής περιόδου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι θεμέλιο της ζωής. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ! Οι ομάδες μας συζήτησαν αυτό το θέμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναμένουμε την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Τα μέτρα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν σε πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου».