MRB: Δεύτερη θέση για τη Πλεύση Ελευθερίας- Οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

Αθωράκιστη η χώρα στα καιρικά φαινόμενα λένε 9 στους 10
Προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων έχει η ΝΔ σε δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN.
Το κυβερνών κόμμα καταγράφει 22,3%, η Πλεύση Ελευθερίας «σκαρφαλώνει» στη δεύτερη θέση (10,1%), ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση βρίσκονται μαζί στην τρίτη θέση με 9,7%.
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής:
ΝΔ 22,3%
Πλεύση Ελευθερίας 10,1%
ΠΑΣΟΚ 9,7%
Ελληνική Λύση 9,7%
ΚΚΕ 6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,5%
Φωνή Λογικής 2,6%
Νίκη 2,2%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%
Νέα Αριστερά 1%
Άλλο κόμμα 5,7%
Δεν αποφάσισα/δεν απαντώ 18,5%
5,1% Λευκό, άκυρο, αποχή
Στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:
ΝΔ 29,2%
Πλεύση Ελευθερίας 13,2%
ΠΑΣΟΚ 12,7%
Ελληνική Λύση 12,7%
ΚΚΕ 7,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
Φωνή Λογικής 3,4%
Νίκη 2,9%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%
Νέα Αριστερά 1,3%
Άλλο κόμμα 7,4%
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση. Συγεκριμένα:
Κυριάκος Μητσοτάκης 23,2%
Ζωή Κωνσταντοπούλου 10,7%
Κυριάκος Βελόπουλος 7,7%
Νίκος Βελόπουλος 4,4%
Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%
Δημήτρης Νατσιός 1,8%
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Γιάνης Βαρουφάκης 1,4%
Στέφανος Κασσελάκης 1,4%
Η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με το 87,3%. Σίγουρα αθωράκιστη, απαντά το 58% και μάλλον το 29,3%, ενώ το 10% θεωρεί ότι η χώρα είναι θωρακισμένη.
Στα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, η διασφάλιση σιγουριάς/ οικονομική σταθερότητα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (18,6%), μπροστά από την ευημερία/ οικονομική ανάπτυξη (17,9%) και τη δικαιοσύνη (16,5%).
Το 69,3% διαφωνεί με τη δήλωση της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Μόλις 19,6% συμφωνεί.
Το 79,9% ζητά να παραμείνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των αμβλώσεων. Μόλις το 11,1% ζητά να απαγορευτούν εντελώς.
Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού
Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,4% απαντά θετικά ενώ το 74,7% λέει ότι δεν θα το ψήφιζε.
Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 32,4% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 58% ότι δεν θα το ψήφιζε.
Ως προ την άποψη για την έως τώρα παρουσία και τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού, το 41,7% έχει θετική εικόνα, ενώ το 47,1% αρνητική.
Για το ποιο κόμμα μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ με αξιώσεις, οι πολίτες απαντούν ως εξής:
Το 30,6% νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Το19,1% νέο κόμμα Τσίπρα
Το 17,8% το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη
Το 12,2% λέει ότι κανένα από αυτά
