MRB: Δεύτερη θέση για τη Πλεύση Ελευθερίας- Οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

Προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων έχει η ΝΔ σε δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN.

Το κυβερνών κόμμα καταγράφει 22,3%, η Πλεύση Ελευθερίας «σκαρφαλώνει» στη δεύτερη θέση (10,1%), ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση βρίσκονται μαζί στην τρίτη θέση με 9,7%.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 22,3%

Πλεύση Ελευθερίας 10,1%

ΠΑΣΟΚ 9,7%

Ελληνική Λύση 9,7%

ΚΚΕ 6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,5%

Φωνή Λογικής 2,6%

Νίκη 2,2%

ΜέΡΑ25 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο κόμμα 5,7%

Δεν αποφάσισα/δεν απαντώ 18,5%

5,1% Λευκό, άκυρο, αποχή

Στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 29,2%

Πλεύση Ελευθερίας 13,2%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

Ελληνική Λύση 12,7%

ΚΚΕ 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Φωνή Λογικής 3,4%

Νίκη 2,9%

ΜέΡΑ25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%

Νέα Αριστερά 1,3%

Άλλο κόμμα 7,4%

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση. Συγεκριμένα:

Κυριάκος Μητσοτάκης 23,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 10,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 7,7%

Νίκος Βελόπουλος 4,4%

Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%

Δημήτρης Νατσιός 1,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Γιάνης Βαρουφάκης 1,4%

Στέφανος Κασσελάκης 1,4%

Αθωράκιστη η χώρα στα καιρικά φαινόμενα λένε 9 στους 10

Η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με το 87,3%. Σίγουρα αθωράκιστη, απαντά το 58% και μάλλον το 29,3%, ενώ το 10% θεωρεί ότι η χώρα είναι θωρακισμένη.

Στα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, η διασφάλιση σιγουριάς/ οικονομική σταθερότητα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (18,6%), μπροστά από την ευημερία/ οικονομική ανάπτυξη (17,9%) και τη δικαιοσύνη (16,5%).

Το 69,3% διαφωνεί με τη δήλωση της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Μόλις 19,6% συμφωνεί.

Το 79,9% ζητά να παραμείνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των αμβλώσεων. Μόλις το 11,1% ζητά να απαγορευτούν εντελώς.

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,4% απαντά θετικά ενώ το 74,7% λέει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 32,4% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 58% ότι δεν θα το ψήφιζε.

Ως προ την άποψη για την έως τώρα παρουσία και τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού, το 41,7% έχει θετική εικόνα, ενώ το 47,1% αρνητική.

Για το ποιο κόμμα μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ με αξιώσεις, οι πολίτες απαντούν ως εξής:

Το 30,6% νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

Το19,1% νέο κόμμα Τσίπρα

Το 17,8% το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Το 12,2% λέει ότι κανένα από αυτά