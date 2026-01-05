Πότε έρχεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 - Όλες οι αλλαγές

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026 να είναι σχεδόν 2 μήνες μακριά, οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 αναδεικνύονται σε καθοριστικό εργαλείο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που επιδιώκουν να αποφύγουν πρόσθετες χρεώσεις και λάθη στον υπολογισμό του φόρου.

Η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2025, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους για το έτος 2025, οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα τον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν σε προσθήκες, διαγραφές ή διορθώσεις ακινήτων στο Ε9, διορθώνοντας ανακρίβειες που συχνά αφορούν τετραγωνικά μέτρα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, είδος εμπράγματου δικαιώματος ή τη χρήση του ακινήτου.

Η ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη, καθώς ακόμη και μικρά λάθη ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις στο τελικό ποσό του φόρου. Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστική δήλωση και διαπιστωθούν σφάλματα, η διόρθωση είναι εφικτή μόνο αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, με την υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν, κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, εμφανίζεται μήνυμα ότι ο φόρος υπολογίστηκε βάσει ανεπαρκών στοιχείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι μονόδρομος.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, θα αποσταλούν στις αρχές Μαρτίου 2026 σε περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, με τον φόρο να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναμένεται ελαφρύτερος για περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία, καθώς και ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, περίπου 400.000 φορολογούμενοι θα δουν εκπτώσεις 10% έως 20% λόγω ασφάλισης των ακινήτων τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, ενώ σχεδόν 900.000 ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν από μειώσεις έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.