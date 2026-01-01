ΕΝΦΙΑ 2026: Πώς να πληρώσετε λιγότερο έως και 50%

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ για το 2026, που θα φτάσει στα σπίτια τους έως τις αρχές Μαρτίου και θα πληρωθεί σε 12 δόσεις.

Πρώτη βασική κίνηση είναι η διόρθωση της περιουσιακής σας κατάστασης μέσω τροποποιητικής δήλωσης Ε9, χωρίς πρόστιμο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026. Όσοι το κάνουν εκπρόθεσμα θα κληθούν να πληρώσουν 100 ευρώ, όπως γράφει το newsbοmb.gr.

Συχνά λάθη που αυξάνουν τον φόρο περιλαμβάνουν:

Λανθασμένη αναγραφή υπόγειων ή βοηθητικών χώρων ως κύριων

Ελλιπή στοιχεία ορόφου και έτους αποπεράτωσης ακινήτου

Λανθασμένη καταχώρηση εμπράγματου δικαιώματος ή κενών/ημιτελών κτισμάτων

Παράλειψη αναγραφής γεωργικών ή επαγγελματικών ακινήτων

Η δεύτερη κίνηση ματ είναι η ασφάλιση κατοικίας για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλισμένα ακίνητα μπορούν να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως 20% για κατοικίες αξίας μέχρι 500.000 ευρώ και έως 10% για μεγαλύτερης αξίας.

Η αίτηση για την έκπτωση θα υποβληθεί στη πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, συσχετίζοντας τα ασφαλιστήρια με τα ακίνητα.

Επιπλέον, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 για τους φορολογούμενους στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους.