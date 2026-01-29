Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/01), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3021 είναι οι εξής:
2
3
9
38
39
και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Σημειώνεται στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ δεν βρέθηκε τυχερός στην πρώτη κατηγορία.
