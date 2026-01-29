Back to Top
«Έσπασαν» σιδηροδρομική γραμμή στον Έβρο για να μην πλημμυρίσει ο Απαλός

Κίνδυνο και για τον οικιστικό ιστό

Η κακοκαιρία Κριστίν προκάλεσε προβλήματα σε περιοχές του Έβρου με μαθητές να εγκλωβίζονται σε σχολεία εξαιτίας της πλημμύρας.

Στην περιοχή του Απαλού, όπου ένας πυροσβέστης είχε πνιγεί ενώ προσπαθούσε να απεγκλωβίσει 110 μαθητές, τέσσερα χρόνια μετά και το σημείο πλημμύρισε ξανά με αποτέλεσμα να εκκενωθεί και σήμερα το σχολείο.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Απαλού δημιούργησαν κίνδυνο και για τον οικιστικό ιστό με την Πολιτική Προστασία στην περιοχή να δίνει εντολή για τεχνικό σπάσιμο της σιδηροδρομικής γραμμής προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής για τα λιμνάζοντα ύδατα που απειλούσαν άμεσα να πλημμυρίσουν το νότιο τμήμα, σύμφωνα με το evros24.gr.

Στην περιοχή του Απαλού, νωρίτερα η πυροσβεστική συνδρομή της ΕΛΑΣ απομάκρυνε τους μαθητές από το δημοτικό. Τέσσερα χρόνια πριν στην περιοχή του Απαλού, ο 46χρονος Αρχιπυροσβέστης Ιωάννης Ζαφειρόπουλος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, την ώρα που συνέδραμε στον απεγκλωβισμό 110 μαθητών καθώς επίσης και εκπαιδευτικών από το δημοτικό σχολείο του Απαλού. Ο πυροσβέστης ήταν οδηγός σε πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εγκλωβίστηκε στα νερά της βροχής και στην προσπάθειά του να βγει από το όχημα, στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο συνάδελφοί του, παρασύρθηκε και βρέθηκε νεκρός αρκετά μέτρα παραπέρα, κοντά στα ρέματα του αεροδρομίου.

