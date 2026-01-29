Φεγγάρι του Χιονιού: Πότε κορυφώνεται η πανσέληνος της 1ης Φεβρουαρίου και πώς θα τη δείτε

Η πανσέληνος της 1ης Φεβρουαρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Χιονιού», κορυφώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα - Η καλύτερη εικόνα έρχεται από το βράδυ του Σαββάτου, χαμηλά στον ορίζοντα.
Το «Φεγγάρι του Χιονιού» επιστρέφει την 1η Φεβρουαρίου, με την πανσέληνο να δίνει τον πιο φωτεινό της δίσκο και να γεμίζει τον ουρανό με ένα καθαρό, χειμωνιάτικο φως.
Η σελήνη αναμένεται να φτάσει στο απόγειο της φωτεινότητάς της στις 00.09 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν θα βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο και ο σεληνιακός δίσκος θα φαίνεται πλήρως φωτισμένος από τη δική μας οπτική.
Για όσους θέλουν την πιο «δυνατή» εικόνα, το ιδανικό ραντεβού είναι το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, αμέσως μετά τη δύση. Εκείνη την ώρα, το φεγγάρι θα ανατέλλει από τα ανατολικά και, χαμηλά στον ορίζοντα, συχνά μοιάζει μεγαλύτερο, ένα κλασικό οπτικό παιχνίδι που πολλοί αναγνωρίζουν ως «ψευδαίσθηση της σελήνης». Παράλληλα, η ατμόσφαιρα μπορεί να «ζεστάνει» το χρώμα του, φέρνοντας κιτρινωπές έως πορτοκαλί αποχρώσεις.
Η ονομασία «Σελήνη του Χιονιού» έχει ρίζες σε παραδοσιακές ονομασίες της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τις βαριές χιονοπτώσεις που χαρακτηρίζουν τον Φεβρουάριο. Σε ορισμένες περιοχές αναφερόταν και ως «Πεινασμένο Φεγγάρι», λόγω των δυσκολιών του χειμώνα και της περιορισμένης τροφής, ενώ αλλού συνδέθηκε με την περίοδο γέννησης μικρών αρκούδων.
