Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αισιοδοξία για την πληρότητα των ξενοδοχείων- Από τα Χριστούγεννα η ζήτηση- Σταθερές οι τιμές

Αισιοδοξία επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο της Αχαΐας ενόψει του Πατρινού Καρναβαλιού, όπως δηλώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος.

«Η εικόνα που παρουσιάζει φέτος η πληρότητα των ξενοδοχείων της Πάτρας είναι θετική και υπάρχει αισιοδοξία», αναφέρει, επισημαίνοντας πως «η ζήτηση είναι μεγάλη ήδη από τα Χριστούγεννα και μετά, ωστόσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δωμάτια».

Αναφορικά με το επίπεδο των κρατήσεων σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, ο κ. Διαμαντόπουλος εξηγεί ότι «όταν το Πατρινό Καρναβάλι πέφτει νωρίς, όπως φέτος που είναι στα τέλη Φεβρουαρίου, η ζήτηση δεν είναι η ίδια σε σχέση με χρονιές που η γιορτή πέφτει μήνα Μάρτιο». Όπως τονίζει, «η εικόνα ξεκαθαρίζει πάντα μετά την Τσικνοπέμπτη, οπότε και η ζήτηση κορυφώνεται».

Οι τιμές των δωματίων ενόψει Καρναβαλιού

Για τις τιμές των δωματίων κατά τη διάρκεια του τριημέρου του καρναβαλιού, σημειώνει ότι «σε γενικές γραμμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με προηγούμενες χρονιές». «Αν υπάρξει κάποια αύξηση, αυτή θα είναι πολύ μικρή», προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι «οι τιμές κυμαίνονται από 100 έως 120 ευρώ, ανάλογα με το ξενοδοχείο και τις παροχές».

Τέλος, σημειώνει πως «μεγάλη ζήτηση καταγράφεται και για το Καρναβάλι των Μικρών, κυρίως από οικογένειες».