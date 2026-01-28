Έβαλε υαλουρονικό σε… νυχάδικο και παραμορφώθηκε! Η απίστευτη περιπέτεια Πατρινής που της ζητούν και τα… ρέστα- Τι λένε στο thebest.gr Δαράβαλης και Μαστοράκου

Το αποτέλεσμα σοκαριστικό, τα χείλη της παρουσίασαν έντονη παραμόρφωση, ενώ πλέον απαιτείται νέα ιατρική παρέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης
Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό αυθαίρετης και επικίνδυνης αισθητικής παρέμβασης στην Πάτρα, αυτή τη φορά με θύμα μια νεαρή κοπέλα που απευθύνθηκε σε… κατάστημα περιποίησης νυχιών.
Εκεί, της προτάθηκε και τελικά της έγινε ένεση υαλουρονικού για «φούσκωμα» χειλιών, μια πράξη που όχι μόνο δεν επιτρέπεται να γίνεται από μη γιατρούς, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και άκρως επικίνδυνη. Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό, τα χείλη της παρουσίασαν έντονη παραμόρφωση, ενώ πλέον απαιτείται νέα ιατρική παρέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης.
«Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Στην Πάτρα υπάρχουν ήδη τρία γνωστά νυχάδικα που διενεργούν ιατρικές πράξεις» αποκαλύπτει στο thebest.gr ο δερματολόγος Γιώργος Δαράβαλης, ο οποίος έκανε γνωστή την υπόθεση με ανάρτησή του στα social. «Tο κάνουν γιατί έχουν άγνοια φόβου και άγνοια επιπτώσεων. Χρησιμοποιούν κινέζικα υλικά και δυστυχώς υπάρχουν κορίτσια που πέφτουν θύματα αυτών των πρακτικών. Δεν γίνεται ο κάθε ένας, να πηγαίνει να κάνει ενέσιμα στα χείλια, στο πρόσωπο κ.ο.κ., με ένα υλικό των 10 ευρώ και να παίρνει 180 ευρώ».
Όπως εξηγεί ο ίδιος, η κατάσταση της κοπέλας απαιτεί πλέον ιατρική παρέμβαση: «Στο συγκεκριμένο κορίτσι, υπάρχει φλεγμονή και οίδημα. Αυτή τη στιγμή, την έχω σε αντιβιοθεραπεία γιατί την ερχόμενη εβδομάδα, πρέπει να της το ανοίξω για να βγάλω το υλικό».
Παράλληλα, ο κ. Δαράβαλης ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί οικονομικά το θύμα, αλλά να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά ανήκουν: «Δεν θέλω τα χρήματα, να τα πληρώσει το κορίτσι που έχει παραπλανηθεί, αλλά να τα πληρώσει ο υπαίτιος αυτής της κατάστασης και εγώ θα τα διαθέσω σε δομή της πόλης. Το κορίτσι, έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο και θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Είναι πολύ θυμωμένη, γιατί πέρα όλων των άλλων, από το νυχάδικο της είπαν ότι θα τους κάνουν αυτοί μήνυση, επειδή απευθύνθηκε σε γιατρό. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό».
Στο ζήτημα παρενέβη και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, η οποία ξεκαθαρίζει, μιλώντας στο thebest.gr, το θεσμικό πλαίσιο και τον κίνδυνο που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη δράση τέτοιων χώρων: «Υπάρχουν ιατρικές πράξεις, που είναι νομικά θεμελιωμένες. Όλες οι επεμβάσεις, οι οποίες έχουν ενέσιμα, διενεργούνται αποκλειστικά από γιατρούς. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, στον οποιονδήποτε ακόμα και σε αισθητικό, και σε οποιονδήποτε χώρο να προβαίνει σε ιατρικές πράξεις. Υπάρχει μια επιστήμη, που έχει συγκεκριμένη γνώση των υλικών αλλά και των παρενεργειών των υλικών, που σημαίνει ότι εάν κάτι δεν τελεσφορήσει σωστά, ο γιατρός μπορεί να διορθώσει την παραμόρφωση αφού ξέρει και το υλικό που έχει χρησιμοποιήσει».
Όπως υπενθυμίζει η ίδια, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο: «Πριν, περίπου δύο χρόνια, είχαμε καταγγείλει ότι υπήρχαν κάποια σεμινάρια αισθητικής που “εκπαίδευαν” κορίτσια για να κάνουν ενέσεις μπότοξ στα σπίτια. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία δημιουργεί πολλές φορές παρενέργειες, οι οποίες δεν είναι άμεσα διορθώσιμες διότι δεν γνωρίζουν καν την ποιότητα των υλικών».
Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών επισημαίνει πως για τον λόγο αυτό έχει συσταθεί ειδική επιτροπή: «Είχαμε πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες και γι’ αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος, έχει συστήσει μια επιτροπή που απαρτίζεται από δερματολόγους και πλαστικούς χειρούργους, για να μας καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά και να μπορούμε να παρέμβουμε σε οποιαδήποτε παράνομη διαδικασία. Κάποιοι χώροι αισθητικής, νυχάδικα αλλά και γυμναστήρια, διαφημίζουν τέτοιες πράξεις, που δεν επιτρέπεται, χρειάζεται αδειοδοτημένο ιατρείο με συγκεκριμένες ειδικότητες».
Κυκλοφορία και στάθμευση στο Δήμο Πατρέων, στο μικροσκόπιο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- 31 κομβικές διαδρομές στο επίκεντρο ομάδας εργασίας
Αχαΐα: Το αστυνομικό σώμα «αδειάζει»- Συνταξιοδοτείται μέσα στο 2026 το 1/6 της συνολικής δύναμης
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αισιοδοξία για την πληρότητα των ξενοδοχείων- Από τα Χριστούγεννα η ζήτηση- Σταθερές οι τιμές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr