Έβαλε υαλουρονικό σε… νυχάδικο και παραμορφώθηκε! Η απίστευτη περιπέτεια Πατρινής που της ζητούν και τα… ρέστα- Τι λένε στο thebest.gr Δαράβαλης και Μαστοράκου

Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό αυθαίρετης και επικίνδυνης αισθητικής παρέμβασης στην Πάτρα, αυτή τη φορά με θύμα μια νεαρή κοπέλα που απευθύνθηκε σε… κατάστημα περιποίησης νυχιών.

Εκεί, της προτάθηκε και τελικά της έγινε ένεση υαλουρονικού για «φούσκωμα» χειλιών, μια πράξη που όχι μόνο δεν επιτρέπεται να γίνεται από μη γιατρούς, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και άκρως επικίνδυνη. Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό, τα χείλη της παρουσίασαν έντονη παραμόρφωση, ενώ πλέον απαιτείται νέα ιατρική παρέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης.

«Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Στην Πάτρα υπάρχουν ήδη τρία γνωστά νυχάδικα που διενεργούν ιατρικές πράξεις» αποκαλύπτει στο thebest.gr ο δερματολόγος Γιώργος Δαράβαλης, ο οποίος έκανε γνωστή την υπόθεση με ανάρτησή του στα social. «Tο κάνουν γιατί έχουν άγνοια φόβου και άγνοια επιπτώσεων. Χρησιμοποιούν κινέζικα υλικά και δυστυχώς υπάρχουν κορίτσια που πέφτουν θύματα αυτών των πρακτικών. Δεν γίνεται ο κάθε ένας, να πηγαίνει να κάνει ενέσιμα στα χείλια, στο πρόσωπο κ.ο.κ., με ένα υλικό των 10 ευρώ και να παίρνει 180 ευρώ».

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η κατάσταση της κοπέλας απαιτεί πλέον ιατρική παρέμβαση: «Στο συγκεκριμένο κορίτσι, υπάρχει φλεγμονή και οίδημα. Αυτή τη στιγμή, την έχω σε αντιβιοθεραπεία γιατί την ερχόμενη εβδομάδα, πρέπει να της το ανοίξω για να βγάλω το υλικό».

Παράλληλα, ο κ. Δαράβαλης ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί οικονομικά το θύμα, αλλά να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά ανήκουν: «Δεν θέλω τα χρήματα, να τα πληρώσει το κορίτσι που έχει παραπλανηθεί, αλλά να τα πληρώσει ο υπαίτιος αυτής της κατάστασης και εγώ θα τα διαθέσω σε δομή της πόλης. Το κορίτσι, έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο και θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Είναι πολύ θυμωμένη, γιατί πέρα όλων των άλλων, από το νυχάδικο της είπαν ότι θα τους κάνουν αυτοί μήνυση, επειδή απευθύνθηκε σε γιατρό. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό».