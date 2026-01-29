Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τη νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

«Ιστορική στροφή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής», χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τη νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της Περιφέρειας που παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.

«Πρόκειται για την πρώτη Χωρική Επένδυση που αφορά συνολικά τη Δυτική Ελλάδα και αντιμετωπίζει τον τόπο ως ολότητα και όχι ως άθροισμα επιμέρους αναγκών» τόνισε ο κ. Φαρμάκης, αποσαφηνίζοντας ότι δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες ΟΧΕ που τρέχουν στους 19 Δήμους της Περιφέρειας, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά με έργα και δράσεις προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί επιστέγασμα της στρατηγικής της Περιφέρειας, αποδεικνύοντας πως ο τόπος μπορεί πλέον να σχεδιάζει το μέλλον του ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα.

Όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, η νέα ΟΧΕ εστιάζει σε τρεις κεντρικούς άξονες παρεμβάσεων: α) Στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της οδικής ασφάλειας, β) Ενισχύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των οικιστικών περιοχών με χώρους αναψυχής και συναθροίσεων, γ) Ενισχύει την Πολιτική Προστασία και την ανθεκτικότητα του τόπου.

Ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα έργα, όπως «η δημιουργία επτά νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας, η τοποθέτηση έξυπνου φωτισμού σε «σκοτεινά» σημεία του οδικού δικτύου, η διαμόρφωση νέων αστικών πάρκων, η δημιουργία παιδικών χαρών με ειδική πρόνοια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ο Ψηφιακός Σύμβουλος Υγείας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, κ.ά.

Την εκδήλωση παρουσίασης της ΟΧΕ ΠΔΕ συντόνισε η Ιωάννα Φαναριώτου Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-27». Στη συνέχεια, η Γλυκερία Κατηφώρη στέλεχος της Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» αναφέρθηκε στις ΟΧΕ & ΒΑΑ των Δήμων, ενώ ο σύμβουλος σχεδιασμού της ΟΧΕ ΠΔΕ Δημήτρης Τσάμης παρουσίασε αναλυτικά τη διάρθρωση της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης.