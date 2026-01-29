Πάτρα: Κοπή πίτας των αστυνομικών με βραβεύσεις και μηνύματα ενότητας- ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που διοργάνωσαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. & Π.Σ. Νοτιοδυτικής και Στερεάς Ελλάδας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων, ως ένδειξη αναγνώρισης για τον ιδιαίτερο υπηρεσιακό ζήλο και την προσφορά που επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι διοργανωτές εξήραν το έργο και την καθημερινή προσπάθεια του προσωπικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους στην κοινωνία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συναδελφικότητας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, με ευχές για υγεία, δύναμη και ασφάλεια στο έργο όλων.