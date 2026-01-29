Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε εκεχειρία μιας εβδομάδας στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα, παρότι η Μόσχα επιμένει στην επιθετική ρητορική.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε, το αποτέλεσμα ήρθε έπειτα από προσωπική του παρέμβαση, την οποία συνέδεσε άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι αρκετοί τον είχαν αποτρέψει από το να προχωρήσει στο τηλεφώνημα, εκτιμώντας πως δεν θα είχε κανένα πρακτικό αντίκρισμα. «Κι όμως, έγινε», τόνισε.

«Συμφώνησε και είμαστε ικανοποιημένοι που αποδέχθηκε το αίτημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «και οι Ουκρανοί ανακουφίστηκαν από αυτή την εξέλιξη, καθώς δοκιμάζονται σκληρά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο, περιγράφοντάς τες ως ακραίες: «Το κρύο εκεί είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για το ζήτημα της εδαφικής διευθέτησης, σημειώνοντας πως οι συμφωνίες που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία έχουν, σε μεγάλο βαθμό, ήδη «κλειδώσει».

Όπως είπε, οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στις διαπραγματεύσεις έχει καταγραφεί «σημαντική πρόοδος».