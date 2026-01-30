Σπύρος Σκιαδαρέσης: «Η περιφερειακή αρχή αντιμετωπίζει τους κτηνοτρόφους ως υπόπτους και όχι ως θύματα»

Ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Σκιαδαρέσης, τοποθετείται για την εξέλιξη της ζωονόσου της ευλογιάς και τη διαχείρισή της στη Δυτική Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Σκιαδαρέση αναφέρει τα εξής:

Στον απόηχο της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης για τη ζωονόσο της ευλογιάς, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Με αρχή, αλλά χωρίς μέση και τέλος…». Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά στην εξέλιξη της ζωονόσου της ευλογιάς που έχει επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην κτηνοτροφία της Δυτικής Ελλάδος. Κι όμως αντί να απολογούνται κάποιοι για τα λάθη, τα κενά και τις παραλείψεις που κατέστησαν αναποτελεσματικά τα μέτρα αναχαίτισης της νόσου, στοχοποιούν τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής και τους παρουσιάζουν ως υπόπτους κι όχι ως θύματα μιας μεγάλης κρίσης που χρειάζονται στήριξη, καθοδήγηση και ουσιαστικά εργαλεία για να προστατέψουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τις οικογένειές τους.

Κι ενώ η ευλογιά είναι εδώ (!) (το διάστημα 10-18 Ιανουαρίου 2026 από τα 16 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν πανελλαδικά τα 11 είναι στους τρεις Νομούς της Δυτικής Ελλάδας) η κυβέρνηση με «άξιο» συνεργάτη της, την περιφερειακή Αρχή παρουσιάζουν την καταστολή και τη στοχοποίηση των κτηνοτρόφων ως λύση στο πρόβλημα. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική υγειονομικής διαχείρισης, είναι ομολογία αποτυχίας.

Επί μήνες εφαρμόζονται μέτρα που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Η νόσος όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά συνεχίζει να ταλαιπωρεί την κτηνοτροφία, οδηγώντας εκατοντάδες παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία. Αν τα μέτρα ήταν επαρκή, τα αποτελέσματα θα ήταν ήδη ορατά. Δεν ήταν.

Αντί να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στρατηγική, επιλέγουν να μεταφέρουν τις ευθύνες στους κτηνοτρόφους, τους ίδιους ανθρώπους που βλέπουν το βιος τους να χάνεται. Η λογική «νόμος και τάξη» δεν αντιμετωπίζει μια ζωονόσο, απλώς καλύπτει την έλλειψη σχεδίου.

Η ευλογιά δεν θα εξαλειφθεί με απειλές, πρόστιμα και επικοινωνιακά συνθήματα του τύπου «ή τώρα ή ποτέ». Θα αντιμετωπιστεί μόνο με σοβαρό επιστημονικό σχεδιασμό, πραγματική πρόληψη, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων.

Η κτηνοτροφία δεν αντέχει άλλη αποτυχία. Και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη μετακύλιση ευθυνών σε όσους ήδη πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα».