Η διαδρομή που «πρόδωσε» τη Λόρα- Έφυγε για τη Γερμανία πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της- Βίντεο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει το εισιτήριο

Έτσι, όταν ξεκίνησε η αναζήτηση της, η Λόρα, είχε ήδη φτάσει στη Γερμανία για να σβήσει τα ίχνη της. Αυτό προκύπτει και από τις κάμερες του αεροδρομίου, χωρίς μέχρι στιγμής η γερμανική αεροπορική εταιρεία, να έχει δώσει στις αρχες τη λίστα επιβατών για να ταυτοποιηθεί επίσημα καθώς όπως λένε δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, επικαλούνται προσωπικά δεδομένα και μόνο με εισαγγελική παραγγελία μπορεί να γίνει κατι τετοιο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, η Λόρα επιβιβάστηκε σε απογευματινή πτήση της Lufthansa, με κατεύθυνση τη Γερμανία , λίγες ώρες πριν οι οικείοι της απευθυνθούν στην Αστυνομία για να δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με το newsit.gr , η ανήλικη μαθήτρια από το Ρίο πρόλαβε να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριό της, πριν καν δηλωθεί η εξαφάνισή της στις Αρχές.

Η διαδρομή που ακολούθησε με ταξί από την περιοχή του Ζωγράφου προς την Ομόνοια, το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου, φαίνεται πως αποτέλεσε το κρίσιμο στοιχείο που αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η 16χρονη Λόρα κατάφερε να φύγει από τη χώρα.

Το θρίλερ που διαρκεί για 22 ημέρες, με τους γονείς του 16χρονου κοριτσιού να αγωνιούν για το πού βρίσκεται η κόρη τους, ξεκίνησε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.

Η κοπέλα προφασιζόμενη ότι θα πήγαινε στο σχολείο της, μπήκε σε ένα ταξί και από το Ρίο της Πάτρας κινήθηκε με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε γύρω στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου και αποβιβάστηκε απέναντι από το νοσοκομείο “Παίδων”.

Αφού πλήρωσε τον οδηγό του ταξί, στη συνέχεια κινήθηκε στην Μικράς Ασίας αναζητώντας καταστήματα προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα τα οποία είχε πάρει από το σπίτι της.

Δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια, μπήκε σε ένα άλλο ταξί με το οποίο κινήθηκε προς την Ομόνοια. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έβγαλε εισιτήριο για τη Γερμανία και να ταξίδεψε μετά από λίγες ώρες στην Φρανκφούρτη.

Όπως αποδεικνύεται στο “κόλπο” της εξαφάνισής της, που έστησε η Λόρα, δεν υπήρξε κάποιος συνεργός όπου να την βοήθησε στις κινήσεις της για να φύγει τόσο από το σπίτι της όσο και από τη χώρα.

Πλέον οι άντρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση βρίσκονται σε συνεννόηση και σε άμεση συνεργασία με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία προκειμένου να δοθεί τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης.

Όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου στην Ομόνοια, η Λόρα πήγε στο κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου στις 11:40 το πρωί. Σύμφωνα με όσα είπε ο ιδιοκτήτης, η πτήση που έκλεισε για Γερμανία ήταν το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάπου στις 5. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο εξήγησε να παίρνει κάποιος εισιτήριο για πτήσεις αυθημερόν ενώ πλήρωσε με μετρητά.