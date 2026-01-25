Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανότερο το σενάριο να έχει φύγει στο εξωτερικό

Έχουν περάσει 17 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα και η αστυνομία δεν έχει μπορέσει ακόμα να την εντοπίσει.

Αυτό το γεγονός οδηγεί τις αρχές στο να θεωρούν βέβαιο πως το κορίτσι δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Το γεγονός ότι η τελευταία της “εμφάνιση” σε κάμερα ασφαλείας είναι στις 11 του μήνα στην περιοχή του Ζωγράφου και από τότε δεν υπάρχει καν αξιόπιστη μαρτυρία, δείχνει στις αρχές ότι η Λόρα δεν βρίσκεται πια στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το κορίτσι δεν έφυγε με αεροπλάνο από την Ελλάδα. Αναμένεται η απάντηση των γερμανικών αρχών ώστε να διαπιστωθεί εάν η Λόρα έχει ανοίξει εκεί το κινητό της, καθώς η πλέον πιθανή χώρα όπου βρίσκεται η 16χρονη είναι η Γερμανία.

Όσο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κοριτσιού, αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν, καθώς δεν είναι κλειδωμένα αλλά έχουν “κατέβει” οι λογαριασμοί της και η εταιρεία δεν επιτρέπει την ανάκτηση.



