Καριέρα με νόημα: Σπουδές που συνδυάζουν την επιστήμη με την κοινωνική προσφορά

Υπάρχει μια στιγμή - πολλές φορές κάπου ανάμεσα στο “τι θα δηλώσω στο μηχανογραφικό” και το “θέλω να κάνω μια δουλειά που θα μου αρέσει” - που γεννιέται μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη: να κάνεις κάτι χρήσιμο.

Όχι θεωρητικά χρήσιμο, αλλά ουσιαστικά. Κάτι που να έχει επιστημονική βάση, αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα. Αν αυτή η σκέψη σου ακούγεται γνώριμη, τότε οι παρακάτω επιλογές θα σου φανούν πολύ ενδιαφέρουσες.

1. Ψυχολογία

Η ψυχολογία δεν αφορά μόνο το άτομο που κάθεται απέναντί σου στο γραφείο αλλά “ακουμπά” την κοινωνία ολόκληρη. Από τη διαχείριση του άγχους και των κρίσεων μέχρι την εκπαίδευση, την εργασία και τις οικογενειακές σχέσεις, ο ψυχολόγος λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Με εργαλεία βασισμένα σε έρευνα και επιστημονικά δεδομένα, ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ειδικά σε περιόδους κοινωνικής πίεσης ή αλλαγών. Είναι μια καριέρα που απαιτεί όχι μόνο γνώση και σπουδές από αναγνωρισμένους φορείς είτε του δημοσίου είτε το ιδιωτικού τομέα όπως το mediterranean college, αλλά και συνεχή εξέλιξη, με μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, όπως για παράδειγμα τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT).

Αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία του WHO που κάνουν για λόγο για πάνω από 1 δις ανθρώπους που ζουν με κάποια ψυχική πάθηση, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν τομέα με μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα που δεν πρέπει να επιλέγεται αψήφιστα.

2. Παιδαγωγικά

Η εκπαίδευση μπορεί να έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια όμως πάντα ο εκπαιδευτικός επιτελεί λειτούργημα - δεν μπορείς να δεις το σχολείο αποκλειστικά ως χώρο εκμάθησης Γλώσσας και Μαθηματικών, αλλά σαν ένα “σύμπαν” που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών.

Οι παιδαγωγικές σπουδές σήμερα στοχεύουν σε ένα πιο δίκαιο και προσβάσιμο εκπαιδευτικό σύστημα, που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ο ρόλος του παιδαγωγού δεν περιορίζεται στην τάξη, αλλά επεκτείνεται σε δομές, προγράμματα και πολιτικές που επηρεάζουν το μέλλον ολόκληρων γενεών κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

3. Ιατρική

Η ιατρική δεν αφορά μόνο τον χειρούργο ή τον καρδιολόγο που θα “θεραπεύσει” ένα πρόβλημα, δεν είναι ένα απλό επάγγελμα αλλά ένα λειτούργημα που ξεφεύγει από τα στεγανά του ιατρείου και του νοσοκομείου και καταλήγει στο αγαθό που λέγεται δημόσια υγεία.

Πρόληψη, πολιτικές υγείας, εμβολιασμοί και ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι χαρακτηριστικά της ιατρικής που δεν σκεφτόμαστε συχνά κι όμως είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της. Μιλάμε, δηλαδή, για έναν κλάδο που συνδυάζει ατόφια επιστήμη και κοινωνική ευθύνη, με αποφάσεις που επηρεάζουν χιλιάδες ανθρώπους ταυτόχρονα.

4. Νοσηλευτική

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και όλα τα επαγγέλματα υγείας, όπως αυτό του νοσηλευτή, που δεν αποτελεί “βοηθητικό ρόλο” αλλά βασικό πυλώνα ολόκληρου του συστήματος υγείας. Εδώ η επιστήμη συναντά τον άνθρωπο σε απόσταση αναπνοής και, από την κλινική πράξη μέχρι την κατ’ οίκον φροντίδα και τη δημόσια υγεία, μιλάμε για ένα επάγγελμα με άμεση κοινωνική σημασία.

5. Διατροφή και διαιτολογία

Μπορεί πολλές φορές να τη βλέπουμε ως μόδα ή trend των social media, όμως η διατροφή είναι πρωτίστως υγεία και έτσι πρέπει να της συμπεριφερόμαστε. Ένας επιστημονικά καταρτισμένος διαιτολόγος δεν είναι εκεί μόνο για να μας βοηθήσει να χάσουμε κιλά, αλλά για να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών, στην ενημέρωση του κοινού και στη βελτίωση της καθημερινότητας ανθρώπων κάθε ηλικίας.

Πρόκειται για έναν ρόλο με τεράστια σημασία, γι’ αυτό πολλές φορές οι διατροφολόγοι εξειδικεύονται και στην ψυχολογία ή τις διατροφικές διαταραχές ώστε να βοηθούν τους ανθρώπους με ακόμα περισσότερα εργαλεία και ενσυναίσθηση, όχι απλά για να μετράνε θερμίδες και να μας αναγκάζουν να φάμε γιαουρτάκι το βράδυ.

Αν αυτό που ψάχνεις είναι μια καριέρα με γνώση, προοπτική και κοινωνικό αποτύπωμα, τότε οι παραπάνω σπουδές είναι δρόμοι με νόημα. Και σήμερα υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα που δίνουν έμφαση ακριβώς σε αυτόν τον συνδυασμό επιστήμης, πράξης και κοινωνικής ευθύνης. Γιατί, τελικά, η δουλειά που σε γεμίζει περισσότερο είναι εκείνη που αφήνει κάτι καλό πίσω της.