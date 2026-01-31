Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΝΙΑΣ 126
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ
ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 - 08:00
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΙΣΣΟΣ (ΚΟΜΒΟΣ) ΤΗΛ.: 26930 71705
21:00-08:00
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-22:30
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΓΚΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-22:30
ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-526.413
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
