Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΗΡΕΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΘΗΡΕΣΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΙΩΡΓΟ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Ιωάννα
Τα παιδιά του: Σπυριδούλα και Στέλιος Νταβλούρου, Κατερίνα και Νίκος Ζαίρη
Τα εγγόνια του: Νικόλας, Γιάννης, Γιώργος, Μάνος
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου «Η Φλόγα».
ΚΗΔΕΙA
Τον λατρεμένο μας υιό, αδελφό, εγγονό, ανηψιό & εξάδελφο
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ: 19
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ιωάννης & Σταματία Βαβαρούτα
Η ΑΔΕΛΦΗ: Αγγελική
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ & ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ:
Νικόλαος & Γεωργία Βαβαρούτα,
Χαράλαμπος & Αγγέλα Κράγκαρη
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ
ΕΤΩΝ 17
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/1/2026 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΟΘΩΝΑ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στον Άγιο Νικόλαο Σάμης Κεφαλληνίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΟΘΩΝΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΓΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΣΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΥΓΕΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΧΡ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΕΤΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
