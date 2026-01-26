Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 59

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΔΑΝΑΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΘΗΡΕΣΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΙΩΡΓΟ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ

ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Ιωάννα

Τα παιδιά του: Σπυριδούλα και Στέλιος Νταβλούρου, Κατερίνα και Νίκος Ζαίρη

Τα εγγόνια του: Νικόλας, Γιάννης, Γιώργος, Μάνος

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου «Η Φλόγα».

ΚΗΔΕΙA

Τον λατρεμένο μας υιό, αδελφό, εγγονό, ανηψιό & εξάδελφο

ΝΙΚΟΛΑΟ

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ

ΕΤΩΝ: 19

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ιωάννης & Σταματία Βαβαρούτα

Η ΑΔΕΛΦΗ: Αγγελική

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ & ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ:

Νικόλαος & Γεωργία Βαβαρούτα,

Χαράλαμπος & Αγγέλα Κράγκαρη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ

ΕΤΩΝ 17

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/1/2026 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

