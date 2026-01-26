Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27-1-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ 

ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΗΡΕΣΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΔΑΝΑΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΘΗΡΕΣΙΑ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΜΑΛΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΙΩΡΓΟ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ

ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Ιωάννα

Τα παιδιά του: Σπυριδούλα και Στέλιος Νταβλούρου, Κατερίνα και Νίκος Ζαίρη

Τα εγγόνια του: Νικόλας, Γιάννης, Γιώργος, Μάνος

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου «Η Φλόγα».

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον λατρεμένο μας υιό, αδελφό, εγγονό, ανηψιό & εξάδελφο  

ΝΙΚΟΛΑΟ

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ

ΕΤΩΝ: 19

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ιωάννης & Σταματία Βαβαρούτα

Η ΑΔΕΛΦΗ: Αγγελική

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ & ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ:

Νικόλαος & Γεωργία Βαβαρούτα,

Χαράλαμπος & Αγγέλα  Κράγκαρη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ   ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ

ΕΤΩΝ 17

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/1/2026 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ              

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΟΘΩΝΑ  ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟ

ΕΤΩΝ   73

Κηδεύουμε την  Τρίτη  27-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στον Άγιο Νικόλαο Σάμης Κεφαλληνίας.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΟΘΩΝΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ          

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ ΚΟΓΙΩΝΗ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΟΓΙΩΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΓΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΣΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΥΓΕΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΧΡ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΕΤΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, 
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

---------------

