Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού του γραφείου σε εκδήλωση με τη συμμετοχή θεσμικών και τοπικών εκπροσώπων.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Κατσανιώτη αναφέρει τα εξής:

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού του γραφείου έκοψε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, σε μια ζεστή και συμβολική εκδήλωση, αφιερωμένη στη διαδρομή, τους ανθρώπους και τις αξίες που σημάδεψαν την πολιτική του πορεία.

Στον χαιρετισμό του, ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναφέρθηκε στη συμπλήρωση έντεκα χρόνων από την ημέρα που ξεκίνησε το πολιτικό του ταξίδι, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πορεία γεμάτη ανθρώπους, εμπειρίες και στιγμές που τον διαμόρφωσαν.

Θύμισε τα πρώτα βήματα, τις πόρτες που χτύπησε, τις συζητήσεις στα καφενεία, τα χαμόγελα αλλά και τις δυσκολίες που μοιράστηκε με τους πολίτες. Στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της εμπιστοσύνης και της ανθρώπινης στήριξης, στις φράσεις και στα βλέμματα που του έδωσαν κουράγιο να συνεχίσει.

Αναφερόμενος στην πολυετή παρουσία του στην Αχαΐα, υπογράμμισε πως από την Πάτρα έως τα πιο μικρά χωριά, βρέθηκε δίπλα σε παραγωγούς, επαγγελματίες, νέους ανθρώπους και οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν τον τόπο ζωντανό και να τον δουν να προχωρά μπροστά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εμπειρία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία –όπως σημείωσε– του άνοιξε ένα παράθυρο στην Ελλάδα της διασποράς. Μια Ελλάδα δυναμική, με ισχυρό δεσμό με την πατρίδα, με πίστη και αγάπη για τον τόπο, που τον συνόδευσε σε όλη τη διαδρομή του.

Ο βουλευτής Αχαΐας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δύσκολες στιγμές, στις περιόδους πίεσης και αμφιβολίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σταθερή δύναμη σε όλη αυτή την πορεία ήταν οι πολίτες και η εμπιστοσύνη τους.

«Κοιτάζοντας πίσω στα έντεκα αυτά χρόνια, δεν νιώθω δικαίωση αλλά ευγνωμοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αποτελεί τιμή να υπηρετεί τον τόπο που μεγάλωσε και πιστεύει.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει με την ίδια αλήθεια, την ίδια επιμονή και την ίδια αγάπη για την Αχαΐα και τους ανθρώπους της, με σταθερές αξίες και καθαρή πυξίδα.

Γιατί, όπως σημείωσε, πέρα από τίτλους και ρόλους, η ουσία παραμένει μία: να είναι παρών για τον τόπο που αγαπά και για το αύριο που του αξίζει.

Στην εκδήλωση παρέστησαν θεσμικοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της υγείας, της επιχειρηματικής και της πολιτικής ζωής του τόπου. Το «παρών» έδωσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Δημήτριος Κατσαρός, οι Αντιπεριφερειάρχες Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα και Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, ο υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Κωνσταντίνος Σβόλης και οι δημοτικοί σύμβουλοι

Φίλιππος Παπαγεωργίου, Φίλιππος Οικονόμου και Θεόδωρος Ξυλιάς.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Κουνάβης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Γεράσιμος Κατσιγιάννης και μέλη της ΔΕΕΠ, η Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αιγιάλειας, Ελισάβετ Μπομποτσιάρη, και τοπικά στελέχη από τη Δυτική Αχαΐα και τα Καλάβρυτα, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Δημήτριος Μπάκος, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου Σπύρος Πολίτης, καθώς και ο εκδότης της εφημερίδας Γνώμη Γιάννης Χριστόπουλος.