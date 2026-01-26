Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης

Σε ηλικία 59 ετών
Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Αντώνη Λαλιώτη σε ηλικία 59 ετών.
Ο κ. Καλλέργης σε ανάρτησή του στο facebook σημείωσε:
Φίλε δυστυχώς έφυγες νωρίς,, είχες χρόνια ακόμα να ζήσεις αλλά ο Κύριος σε ήθελε κοντά Του νωρίτερα !! Θα ζεις στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας ! Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς σου".
Ήταν πατέρας έξι παιδιών. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 3.30 το μεσημέρι από τον Ναό του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας.
