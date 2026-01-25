Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΤΣΙΜΑ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΡΕΓΓΙΝΑ ΤΣΙΜΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΜΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΛΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ,
ΦΩΤΙΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΜΑ,
ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΤΣΙΜΑ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΣΤ. ΤΣΙΜΑ,
ΝΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΥΜΙΑΝΑ (ΧΗΡΑ) ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΑΞΗ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑΣΟΣ
Ο ΓΑΜΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΡΙΣΤ. ΧΑΝΤΖΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 11 π. μ από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΡΤΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 78)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/01/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συζ. ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 26/1/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπάλα.
(πλησίον Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Μπάλα)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΛΟΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΝΕΤΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ :ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ
ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΌΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 & ΏΡΑ 12.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 π.μ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΕΥΓΕΝΙΑ κ ΣΑΒΒΑΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΠΑΥΛΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
Τ Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο
ΕΥΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΠΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ κ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΟΘΩΝΑ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Τρίτη 27-1-26 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στον Άγιο Νικόλαο Σάμης Κεφαλληνίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ,
ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΘΩΝΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΓΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΥΓΕΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΚΟΓΙΩΝΗ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΙΩΡΓΟ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
---------------------
