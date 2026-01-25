Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27-1-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΤΣΙΜΑ

ΕΤΩΝ 85


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΡΕΓΓΙΝΑ ΤΣΙΜΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΜΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΩΚΑΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΛΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ,

ΦΩΤΙΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΜΑ,

ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΤΣΙΜΑ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΣΤ. ΤΣΙΜΑ, 

ΝΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,   ΡΟΥΜΙΑΝΑ (ΧΗΡΑ) ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙA 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΑΞΗ

(ΕΤΩΝ 75)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑΣΟΣ

Ο ΓΑΜΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΑΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------
ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΤΕΦΑΝΟ  ΑΡΙΣΤ. ΧΑΝΤΖΗ
 
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Δευτέρα  26-1-2026  & ώρα  1 μ. μ.  από  τον Ιερό  Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.                                                      

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ
ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 11 π. μ από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΡΤΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 67

Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΚΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 78)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/01/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συζ. ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84

Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 26/1/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπάλα.
(πλησίον Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Μπάλα)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΛΟΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΝΕΤΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 
ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ 
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ :ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ

ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΌΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 & ΏΡΑ  12.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η  ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 π.μ


 Η     Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α

ΕΥΓΕΝΙΑ κ ΣΑΒΒΑΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ,                                    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,                       

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α     Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΠΑΥΛΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ

Τ Ο   Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο

ΕΥΑ

Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΠΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ κ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι     Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

 ΟΘΩΝΑ   ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟ

 ΕΤΩΝ   73

Κηδεύουμε την  Τρίτη  27-1-26 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στον Άγιο Νικόλαο Σάμης Κεφαλληνίας.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ,

 ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΘΩΝΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ          ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ ΚΟΓΙΩΝΗ 
ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΟΓΙΩΝΗ 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΓΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΥΓΕΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΚΟΓΙΩΝΗ, 
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΙΩΡΓΟ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ 
ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΡΗ 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΝΟΣ 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

