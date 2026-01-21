Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23/1/2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

Ετών 90

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.

Η σύζυγος: Ντίνα

Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης

Ο εγγονός του: Κων/νος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΜΜ. ΚΟΥΒΑΡΑ



ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΙΛΙΡΑ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΡΑ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΙΡΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΒΟΥΡΝΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας Σύζυγο, Πατέρα και Παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ

= ΕΤΩΝ 93 =

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Εφταππίτας (Δήμου Αιγιαλείας).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΦΤΑΠΠΙΤΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Παρασκευή & Βασίλειος,

Κωνσταντίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:

Αθηνά, Παναγιώτης, Γεώργιος

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: Ελισάβετ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 – ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΥΜΑ}

~•ΕΤΩΝ 80•~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ: 2610 430 141, ΚΙΝ: 6937 009 978~6978 069 382~6989 381 813

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΚΑΡΠΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22 -1-2026 & ώρα 2 μ. μ από τον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα (Μαιζώνος 83). Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΜΗΝ. ΑΛΟΪΖΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα)

ΒΑΣ. ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΡΙΣΤΕΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,

ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΥΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΗΡΩ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟ

ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε την Παρασκευή 23-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

ΠΑΡΙΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΛΙΚΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ, ΝΟΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ

ΕΤΩΝ 73

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 - 1 - 2026 & ΩΡΑ 12.15 Μ.Μ. ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------------