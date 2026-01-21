Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23/1/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Ετών 90
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.
Η σύζυγος: Ντίνα
Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης
Ο εγγονός του: Κων/νος
Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΜΜ. ΚΟΥΒΑΡΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΙΛΙΡΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΡΑ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΙΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΒΟΥΡΝΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας Σύζυγο, Πατέρα και Παππού
ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
= ΕΤΩΝ 93 =
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Εφταππίτας (Δήμου Αιγιαλείας).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΦΤΑΠΠΙΤΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Παρασκευή & Βασίλειος,
Κωνσταντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
Αθηνά, Παναγιώτης, Γεώργιος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: Ελισάβετ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 – ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΥΜΑ}
~•ΕΤΩΝ 80•~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ: 2610 430 141, ΚΙΝ: 6937 009 978~6978 069 382~6989 381 813
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΚΑΡΠΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22 -1-2026 & ώρα 2 μ. μ από τον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα (Μαιζώνος 83). Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΜΗΝ. ΑΛΟΪΖΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα)
ΒΑΣ. ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΡΙΣΤΕΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΥΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΗΡΩ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Παρασκευή 23-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΠΑΡΙΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΛΙΚΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ, ΝΟΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ
ΕΤΩΝ 73
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 - 1 - 2026 & ΩΡΑ 12.15 Μ.Μ. ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------
