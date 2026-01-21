Πάτρα: Θλίψη για την απώλεια του γεωπόνου Ανδρέα Τσάντζαλου

Θλίψη σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γεωπόνου Ανδρέα Τσάντζαλου, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 20/1/2026.

Σε κείμενο που μας εστάλη από τον κ. Τάσο Βαγενά, τονίζονται τα εξής:

«Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο γεωπόνος Ανδρέας Τσάντζαλος. Υπηρέτησε στην Διεύθυνση Γεωργίας Αχαΐας, με αρμοδιότητες τη διεκπεραίωση σοβαρών αναπτυξιακών θεμάτων που στο σύνολό τους άλλαξαν την αγροτική οικονομία της περιοχής.

Ο Ανδρέας ήταν ένας καλός και έξυπνος γεωπόνος με άριστη γνώση των υπηρεσιακών θεμάτων ιδιαίτερα των διοικητικών.

Διακρινόταν για τη φυσική του ευγένεια και τη φιλική αντιμετώπιση συναδέλφων και παραγωγών.

Εντύπωση έκανε η άνεσή του στις σχέσεις με τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας και η εφαρμογή προγραμμάτων που εφαρμόζονταν για πρώτη φορά.

Ήταν πατέρας τριών αγοριών, εκ των οποίων δύο είναι γεωπόνοι με ιδιωτική δραστηριότητα στη Πάτρα.

Καλό ταξίδι Ανδρέα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

*Η κηδεία του Ανδρέα Γεωργ. Τσάντζαλου που έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια, θα τελεστεί την Παρασκευή 23-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Πλατάνι.