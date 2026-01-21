Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025, με 20.000 αποχωρήσεις

Με περισσότερους από 20.000 εργαζόμενους να αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία έως το τέλος του 2025, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του μεγαλύτερου κύματος συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών.

Η μαζική έξοδος αντικατοπτρίζει τη γενικότερη τάση που καταγράφεται πανελλαδικά, καθώς οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για επιτάχυνση της γήρανσης του πληθυσμού και συρρίκνωση του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους υποβλήθηκαν συνολικά 225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από το 2017, έτος σύστασης και έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

Το μέγεθος αυτό ξεπερνά ακόμη και τα προηγούμενα έτη υψηλών επιδόσεων, όπως το 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 αιτήσεις, και επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των ειδικών ότι η «έξοδος» θα παραμείνει έντονη τουλάχιστον έως το 2027.

Ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα, το «κύμα φυγής» από την ενεργό δράση και υπηρεσία, έως και τις 31/12/2025, περιλαμβάνει περισσότερα από 20.000 άτομα. Ο μέσος όρος εξόδου (έναρξη συνταξιοδότησης) για τη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία Οκτωβρίου 2025), είναι τα 60,2 έτη, ενώ το αντίστοιχο όριο σε πανελλαδικό επίπεδο είναι οριακά κάτω από τα 60 έτη (58,6). Λόγω του δημογραφικού, τα επόμενα χρόνια αναμένεται σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας, τα οποία εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 68,5 έτη έως το 2030.