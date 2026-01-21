Πάτρα: Χάος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Μαθητές περίμεναν ώρες για το μάθημα

Με δυσκολία ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πολλά σχολεία της Πάτρας το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να μπουν στο Webex για τα μαθήματά τους, μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κρατήσει κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας.

Ωστόσο, οι μαθητές περίμεναν για αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το μάθημα, καθώς αρκετοί καθηγητές των σχολείων δεν συνδέθηκαν στην πλατφόρμα την προγραμματισμένη ώρα, αλλά καθυστέρησαν σημαντικά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη δυσφορία στους γονείς, που επικοινώνησαν με το thebest.gr για να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

«Τα παιδιά μας μπήκαν στην πλατφόρμα στην ώρα τους, αλλά περίμεναν αρκετή ώρα για να συνδεθούν οι καθηγητές. Είναι απαράδεκτο να εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση με αυτόν τον τρόπο, ειδικά σε συνθήκες κακοκαιρίας, που ήδη δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας» αναφέρουν.

Επίσης, οι γονείς τόνισαν ότι η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί όχι μόνο αναστάτωση στους μαθητές, αλλά και επιπλέον πίεση στις οικογένειες, οι οποίες πρέπει να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν τα παιδιά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά όταν υπάρχουν τεχνικά ή οργανωτικά προβλήματα.