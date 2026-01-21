Ισχυρή σύσταση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΠΔΕ για τον εμβολιασμό των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει για την ανάγκη εμβολιασμού των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού και παρέχει οδηγίες για τη διάθεση των διαθέσιμων εμβολίων.



Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του το ΥΠ.Α.Α.Τ., συστήνει ισχυρά τον εμβολιασμό των ζώων για την αντιμετώπισή της νόσου του καταρροϊκού πυρετού και αναφέρει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια κατά των οροτύπων 3,4 και 8 διατίθενται από τα:

-Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (τα οποία εκτελούν μόνο συνταγές άλλων)

-Κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (τα οποία απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων)

-Ιδιωτικά κτηνιατρεία ή κλινικές ζώων (οι κτηνίατροι αυτών απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων)

-Κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων των Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των Ομάδων Παραγωγών

-Φαρμακεία (τα οποία εκτελούν μόνο συνταγές άλλων).

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να επικοινωνήσουν με τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζονται προκειμένου να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το εμβολιασμό των ζώων τους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.