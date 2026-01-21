Back to Top
Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας με ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στο Αίγιο συνελήφθη άνδρας για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, έπειτα από  ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αίγιο Αιγιάλεια Κλοπές Αστυνομία

