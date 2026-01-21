Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας με ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές

Στο Αίγιο συνελήφθη άνδρας για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, έπειτα από ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.