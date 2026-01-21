Εντυπωσιακές εικόνες από τις χιονοπτώσεις, από την Πελοπόννησο μέχρι τα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Χιόνια σε Φλώρινα και Βέροια, βροχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Το’ στρωσε στην πόλη των Τρικάλων
Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και προβλήματα στις μετακινήσεις, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σύμφωνα με το meteo, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).
Χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, το 'στρωσε μέσα στην πόλη των Τρικάλων
Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και χωρίς -προς το παρόν- να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.
Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.
Βίντεο από Χορτιάτη:
«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.
Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.
Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.
Πυκνή χιονόπτωση μέσα στην πόλη των Τρικάλων
Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.
Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr το ‘χει στρώσει και σε κεντρικά σημεία και συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις.
Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες και από τη χιονισμένη Καλαμπάκα, στη σκιά των Μετεώρων:
Κακοκαιρία: Στα λευκά ντύθηκαν πολλές περιοχές της χώρας - Πού έπεσαν τα πρώτα χιόνια
Την ίδια ώρα βίντεο που κυκλοφόρησαν το ForecastWeather καταγράφουν χιονόπτωση σε περιοχές όπως η Νάουσα Ημαθίας, η Καρδίτσα, το Καρπενήσι και η Κοζάνη την ώρα που η σφοδρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Νάουσα Ημαθίας
Χιονίζει μέσα στην πόλη της Φλώρινας ενώ πολύ πυκνή χιονόπτωση έχουμε σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας
Χιόνι μέσα στην πόλη της Καρδίτσας
Στα λευκά ξύπνησε και το Καρπενήσι
Τρίκαλα Κορινθίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr