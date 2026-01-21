Εντυπωσιακές εικόνες από τις χιονοπτώσεις, από την Πελοπόννησο μέχρι τα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και προβλήματα στις μετακινήσεις, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σύμφωνα με το meteo, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).

Χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, το 'στρωσε μέσα στην πόλη των Τρικάλων

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και χωρίς -προς το παρόν- να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

Βίντεο από Χορτιάτη: