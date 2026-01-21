Αχαΐα: Παγετός και χιονοπτώσεις στα ορεινά- Πού χρειάζονται αλυσίδες

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στα ορεινά της Αχαΐας, εξαιτίας του παγετού και των χιονοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχει σχηματιστεί παγετός στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια και να καθίσταται απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Ειδικότερα, προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων–Διακοπτού, στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων–Αιγίου (μέσω Πτέρης), στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων–Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας), καθώς και στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων–Κλειτορίας, τόσο μέσω Πριολίθου όσο και μέσω Λουσών.

Παγετός έχει σχηματιστεί επίσης στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων–Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, αλλά και στη Δημοτική Οδό Καλαβρύτων–Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, όπου η κίνηση των οχημάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.