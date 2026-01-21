Back to Top
Προαστιακός Πάτρας: Ακυρώνονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Ρίο λόγω πτώσης δέντρου

Το κοινό θα εξυπηρετηθεί με λεωφορεία της Hellenic Train

Στην ακύρωση δρομολογίων τρένων στη γραμμή του Προαστιακού Ρίο – Άγιος Ανδρέας προχωρά σήμερα  η Hellenic Train Ρίο λόγω πτώσης δέντρου στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Με ανακοίνωσή της για την πτώση του δέντρου η Hellenic Train αναφέρει πως τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας- Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα γίνουν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως το κοινό τα εξυπηρετηθεί με λεωφορεία της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας- Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

