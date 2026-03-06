Οι πιο επικίνδυνες χώρες για τους ταξιδιώτες: Ποια κράτη βρίσκονται στην κόκκινη λίστα

Η γεωπολιτική κρίση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 στη Μέση Ανατολή έχει μεταβάλει σημαντικά τον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη.

Οι στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά στόχων στο Ιράν και η απάντηση της Τεχεράνης με πυραυλικά πλήγματα και drones σε περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας έχουν οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις να εκδώσουν αυστηρές ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις.

Η ένταση επηρέασε άμεσα τις διεθνείς μετακινήσεις. Πολλές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν δρομολόγια, εναέριοι χώροι έκλεισαν προσωρινά και αρκετά αεροδρόμια στην περιοχή λειτούργησαν με περιορισμούς ή δέχθηκαν πλήγματα σε υποδομές. Ορισμένα περιστατικά προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία, όπως επιθέσεις κοντά σε στρατηγικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο, αλλά και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές που επηρεάζουν τη λειτουργία διεθνών κόμβων μεταφορών.

Παράλληλα, χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και ευρωπαϊκά κράτη εξέδωσαν νέες οδηγίες προς τους πολίτες τους, καλώντας τους είτε να αποφύγουν ταξίδια σε συγκεκριμένες περιοχές είτε ακόμη και να εγκαταλείψουν άμεσα ορισμένες χώρες. Οι προειδοποιήσεις αυτές («Avoid All Travel» ή «Depart Now») αφορούν κυρίως περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο της κρίσης, αλλά και κράτη που φιλοξενούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιωτικών κινδύνων παραμένουν χώρες που εδώ και χρόνια θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες λόγω πολέμων, εμφύλιων συγκρούσεων ή τρομοκρατικών απειλών. Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή προστίθεται σε αυτό το ήδη σύνθετο περιβάλλον.

Χώρες με τον υψηλότερο ταξιδιωτικό κίνδυνο

- Ιράν

- Ισραήλ

- Λίβανος

- Υεμένη

- Συρία

- Ιράκ

- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

- Σαουδική Αραβία

- Κατάρ

- Κουβέιτ

- Μπαχρέιν

- Ομάν

- Ιορδανία

- Αφγανιστάν

- Σουδάν

- Κονγκό

- Ρωσία

- Ουκρανία

- Μιανμάρ

- Μάλι

Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση που εξελίσσεται μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών έχει αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει απειλές πυραυλικών επιθέσεων και περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο Λίβανος και η Συρία θεωρούνται επίσης περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο των συγκρούσεων και φιλοξενούν ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις εξελίξεις. Στο Ιράκ, η παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και η δράση ένοπλων ομάδων δημιουργούν επιπλέον ανησυχία για πιθανά πλήγματα ή επιθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταβολή της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο. Προορισμοί όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν αποτελούν σημαντικούς κόμβους για την παγκόσμια αεροπορία και τον τουρισμό. Ωστόσο, η ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και κρίσιμων λιμανιών τα καθιστά πιθανούς στόχους σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έχουν αυξήσει την ανησυχία για ενδεχόμενο πλήγμα σε υποδομές ή αεροδρόμια, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις διεθνείς μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό, αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη τροποποιήσει τις διαδρομές τους ώστε να αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές του εναέριου χώρου.

Παραδοσιακές ζώνες υψηλού κινδύνου

Πέρα από τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν περιοχές του κόσμου που παραμένουν εδώ και χρόνια σε καθεστώς υψηλού ταξιδιωτικού κινδύνου.

Το Αφγανιστάν θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για διεθνείς ταξιδιώτες λόγω της παρουσίας ένοπλων ομάδων και της περιορισμένης κρατικής ασφάλειας. Στο Σουδάν, η συνεχιζόμενη εμφύλια σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και κατάρρευση βασικών υπηρεσιών.

Η Ρωσία και η Ουκρανία παραμένουν επίσης σε κατάσταση υψηλού κινδύνου λόγω του πολέμου που συνεχίζεται στην περιοχή, ενώ στη Μιανμάρ η πολιτική αστάθεια και οι συγκρούσεις μεταξύ στρατού και ένοπλων οργανώσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους επισκέπτες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται πάντα από επίσημες πηγές πριν προγραμματίσουν ένα ταξίδι σε περιοχές που επηρεάζονται από γεωπολιτικές εξελίξεις. Σημαντικές πηγές ενημέρωσης είναι οι ταξιδιωτικές οδηγίες των υπουργείων Εξωτερικών, όπως του ελληνικού ΥΠΕΞ μέσω του mfa.gr, καθώς και των αντίστοιχων υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον, συνιστάται η ύπαρξη ταξιδιωτικής ασφάλισης που να καλύπτει ακυρώσεις ή διακοπές ταξιδιού λόγω κρίσεων, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στις αεροπορικές μετακινήσεις, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν μέσα σε λίγες ώρες.

Για όσους σχεδιάζουν ταξίδια μέσα στο 2026, αρκετοί ειδικοί προτείνουν προορισμούς με χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, όπως χώρες της Βόρειας Ευρώπης ή απομονωμένες περιοχές του Νότιου Ειρηνικού.