Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε 16χρονος που έκανε αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες-κλώνους

Ο έφηβος είχε στήσει «εργαστήριο» παραχάραξης πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών και βρέθηκε στο στόχαστρο της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εξαιτίας των αναρτήσεών του

Μια απίστευτη υπόθεση παραχάραξης με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο έφεραν στο φως οι έμπειροι αναλυτές της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Ο ανήλικος, που γεννήθηκε μόλις το 2010, κατηγορείται ότι είχε στήσει ένα ολόκληρο «εργαστήριο» απάτης μέσα στο δωμάτιό του στην Κατερίνη, καταφέρνοντας να διακινεί πλαστά χαρτονομίσματα και να «κλωνοποιεί» τραπεζικές κάρτες με χαρακτηριστική ευκολία. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του ξεκίνησε από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε. Ο ανήλικος, κάνοντας επίδειξη πλούτου, ανέβαζε βίντεο όπου πραγματοποιούσε ανάληψη από ATM χρησιμοποιώντας κάρτα–κλώνο, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να αποτελούν έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του.

Αυτό που δε γνώριζε ο 16χρονος ήταν ότι ανάμεσα στους χρήστες που τον ακολουθούσαν στα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθούσαν τα βίντεο που αναρτούσε, βρίσκονταν και έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίοι αξιολογούσαν κάθε σχετική ανάρτηση και το οπτικοακουστικό υλικό και είχαν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή ψηφιακή έρευνα. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών και τη συνεργασία με παρόχους τηλεφωνίας, κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» την ταυτότητα του χρήστη και να εντοπίσουν τη διεύθυνση κατοικίας που βρίσκεται στην Κατερίνη Πιερίας. Την περασμένη Τετάρτη, 4 Μαρτίου, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του 16χρονου. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί σίγουρα δεν παρέπεμπαν σε υπνοδωμάτιο ενός ανήλικου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μέσα στην κατάψυξη ενός ψυγείου που ήταν εκτός λειτουργίας αλλά και επιμελώς κρυμμένα σε κουτιά επιτραπέζιων παιχνιδιών, βρέθηκαν 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ. Επιπλέον, φαίνεται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο «εργαστήριο» καθώς εντοπίστηκαν λευκές κάρτες με τσιπ, ένας αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που φαίρεται να σχετίζονται με «delivery» πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων. Ακόμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο μάσκες full face, μια πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένα πιστόλι-ρέπλικα με γεμιστήρα περιέχων 13 πλαστικά σφαιρίδια, USB, δύο σκληροί δίσκοι, τρία smartphones.