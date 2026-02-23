Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027; - Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες

Μεγάλο σε διάρκεια αναμένεται να είναι το Πατρινό Καρναβάλι του 2027 καθώς θα ολοκληρωθεί περίπου στα μέσα του Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το εορτολόγιο η τελευταία Κυριακή του Πατρινού Καρναβαλιού 2027 (Αποκριά της Τυροφάγου) θα πέσει στις 14 Μαρτίου και η Καθαρά Δευτέρα στις 15 του μήνα (13 του μηνός το τελευταίο Σάββατο).

Όσο για την παρέλαση των μικρών, μία εβδομάδα δηλαδή πριν από τη μεγάλη της Κυριακής, θα πέσει στις 7 Μαρτίου και η Τσικνοπέμπτη λίγες μέρες πριν στις 4 Μαρτίου.

Το Καρναβάλι του 2027 λοιπόν αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από αυτό του 2026 με τους καρναβαλιστές να ετοιμάζονται από τώρα!