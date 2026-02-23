ΗΠΑ: Ιστορική χιονοθύελλα σαρώνει τη Νέα Υόρκη - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες

Έως 35 εκατοστά χιονιού στη Νέα Υόρκη

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί η Νέα Υόρκη, η Μασαχουσέτη, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Νιου Τζέρσεϊ και το Ρόουντ Άιλαντ, καθώς η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων και αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, περίπου 41 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται υπό προειδοποίηση για χιονοθύελλα, από το Μέριλαντ έως το Μέιν. Προειδοποιήσεις ισχύουν επίσης για την Πενσιλβάνια, το Μέιν και το Νιου Χάμσαϊρ.

Έως 35 εκατοστά χιονιού στη Νέα Υόρκη – Προειδοποίηση για διπλασιασμό

Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένες περιοχές της πόλης καταγράφηκαν ανεπίσημα από 25 έως 35 εκατοστά χιονιού. Στο Μπρονξ το ύψος έφτασε τα 23–30 εκατοστά, ενώ σε Μανχάταν και Μπρούκλιν κυμάνθηκε μεταξύ 23 και 28 εκατοστών. Στο Κουίνς τα ύψη έφτασαν τα 23–25 εκατοστά. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε ότι σε ορισμένα σημεία το χιόνι ενδέχεται να φτάσει έως και τα 70 εκατοστά. Σε ισχύ παραμένει απαγόρευση μη αναγκαίων μετακινήσεων έως τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα), γεγονός που σημαίνει ότι «όλα τα μη απαραίτητα οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν» σε δρόμους, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες.

Φωτογραφία: Patrick Sison / AP