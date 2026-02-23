ΗΠΑ: Ιστορική χιονοθύελλα σαρώνει τη Νέα Υόρκη - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες

Έως 35 εκατοστά χιονιού στη Νέα Υόρκη
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί η Νέα Υόρκη, η Μασαχουσέτη, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Νιου Τζέρσεϊ και το Ρόουντ Άιλαντ, καθώς η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων και αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, περίπου 41 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται υπό προειδοποίηση για χιονοθύελλα, από το Μέριλαντ έως το Μέιν. Προειδοποιήσεις ισχύουν επίσης για την Πενσιλβάνια, το Μέιν και το Νιου Χάμσαϊρ.
Έως 35 εκατοστά χιονιού στη Νέα Υόρκη – Προειδοποίηση για διπλασιασμό
Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένες περιοχές της πόλης καταγράφηκαν ανεπίσημα από 25 έως 35 εκατοστά χιονιού. Στο Μπρονξ το ύψος έφτασε τα 23–30 εκατοστά, ενώ σε Μανχάταν και Μπρούκλιν κυμάνθηκε μεταξύ 23 και 28 εκατοστών. Στο Κουίνς τα ύψη έφτασαν τα 23–25 εκατοστά.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε ότι σε ορισμένα σημεία το χιόνι ενδέχεται να φτάσει έως και τα 70 εκατοστά.
Σε ισχύ παραμένει απαγόρευση μη αναγκαίων μετακινήσεων έως τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα), γεγονός που σημαίνει ότι «όλα τα μη απαραίτητα οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν» σε δρόμους, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες.
Φωτογραφία: Patrick Sison / AP
Διακοπές ρεύματος σε πάνω από 300.000 νοικοκυριά
Καθώς το φαινόμενο εντείνεται, περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά στις βορειοανατολικές ΗΠΑ έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.
Το Νιου Τζέρσεϊ καταγράφει τις περισσότερες διακοπές, με περίπου 117.000 κατοικίες χωρίς ρεύμα. Στο γειτονικό Ντέλαγουερ οι διακοπές αγγίζουν τις 70.000, στη Μασαχουσέτη ξεπερνούν τις 65.000 και στο Μέριλαντ τις 31.000.
Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και αναστολή δρομολογίων
Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές. Σχεδόν 6.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ περίπου 8.800 καθυστέρησαν.
Στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν πάνω από 1.000 ακυρώσεις, ενώ σχεδόν 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και στο αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Εκατοντάδες ματαιώσεις σημειώθηκαν και στη Φιλαδέλφεια.
Παράλληλα, στο Νιου Τζέρσεϊ έχουν ανασταλεί δρομολόγια τρένων, λεωφορείων και ελαφρού σιδηρόδρομου, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι η επαναλειτουργία θα ξεκινήσει μόνο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
«Αναμένονται συνθήκες απόλυτης λευκότητας»
Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Υόρκης προειδοποίησε για «whiteout conditions», δηλαδή σχεδόν μηδενική ορατότητα λόγω έντονης χιονόπτωσης και θυελλωδών ανέμων.
«Αναμένουμε ταχεία επιδείνωση των συνθηκών», δήλωσε μετεωρολόγος της υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι το σύστημα ενδέχεται να εξελιχθεί σε «bomb cyclone» — φαινόμενο κατά το οποίο η βαρομετρική πίεση πέφτει τουλάχιστον 24 millibars μέσα σε 24 ώρες.
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η συσσώρευση χιονιού δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης σε ολόκληρη τη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ.
Πηγή: Sky News
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr