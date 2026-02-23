Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονο πεζό

Ο ανήλικος συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθές (22/02) στη Χαλκίδα, όταν ανήλικος οδηγός δικύκλου παρέσυρε 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, ενώ ο οδηγός που κινούταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, δε διέθετε δίπλωμα οδήγησης.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
